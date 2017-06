Comude de Lavras do Sul participa da Assembleia do Corede

Na segunda-feira, dia 26, a Presidente da Câmara de Vereadores e 1ª Secretária do Conselho Municipal de Desenvolvimento (COMUDE) de Lavras do Sul, vereadora Rosane Costa, acompanhada dos membros do Conselho Fiscal, vereadora Mariza Barreto e vereador Alemão do Som, participaram da Assembleia Geral do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região da Campanha – Corede Campanha.

Na pauta do encontro na Sala de Atos da URCAMP, em Bagé, o Processo da Consulta Popular 2017/2018, apresentação da visão de desenvolvimento da região e a carteira de projetos de seu plano estratégico de desenvolvimento regional(PED), constituição da Comissão Regional e assuntos gerais.

Participaram da Assembleia a Secretária Municipal de Planejamento e Presidente do COMUDE de Lavras, Danieli Santos, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lavras e Tesoureiro da Diretoria Administrativa

do Corede João João Rui Dias Nunes.

Na oportunidade foi entregue aos participantes um exemplar do livro “Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região da Campanha 2015-2030.

Com informações de Eduarda Oliveira / Assessora de Imprensa da Câmara de Lavras do Sul