Grupo Municipal de Cavalgadas Portal do Pampa

(Foto: Arquivo / Cleder Nascimento)



O Grupo Municipal de Cavalgadas Portal do Pampa partiu na sexta-feira, dia 07, para décima busca da centelha farroupilha. Os cavalarianos percorrerão 151 quilômetros da cidade de Candelária, no Vale do Rio Pardo, até Caçapava.



A partida ocorreu após o recebimento da Chama Crioula no Parque Rural de Candelária. O primeiro percurso de 13 quilômetros terminou na localidade de Pinheiros, onde o grupo pernoitou. No outro dia os cavalarianos e a equipe de apoio partiram em rumo ao município de Cachoeira. Na terça-feira, dia 11, está programada a chegada a localidade de Durasnal.

Na quinta-feira, dia 13, a cavalgada será finalizada, com parada ao meio-dia na propriedade do tradicionalista Zeno Chaves. A distribuição da centelha farroupilha às entidades tradicionalistas está agendada para 13h30min no Largo Farroupilha. A cavalgada tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Histórico

No ano de 1997, para homenagear os negros escravos que foram massacrados no Cerro dos Porongos, os representantes do CTG Clareira da Mata realizaram a 1ª Cavalgada, vinda de Pinheiro Machado. Com o decorrer dos anos, o anseio de divulgar e propagar o tradicionalismo cresceu.

Em 2015, na cidade de Aceguá surgiu o primeiro e grande passo para a concretização de um grupo de cavalgadas, com a dedicação, união e principalmente o amor e a valorização da nossa cultura e tradição nos uníamos para que esse sonho enfim virasse realidade.

Em 30 de agosto de 2015, o pequeno grupo se fez maior com a presença de integrantes de outras entidades tradicionalistas e foi fundado o Grupo Municipal de Cavalgadas Portal do Pampa, na Fazenda Cerro Colorado.

No ano de 2016, o grupo percorreu 284 quilômetros em 14 dias no lombo de cavalo conduzindo a centelha da chama crioula de Triunfo para a 2ª Capital Farroupilha.

Desde então, o grupo continua a levar a centelha e exaltar Caçapava nas estradas no Estado, sempre à pata de cavalo. Em 14 de julho de 2017, o grupo foi instituído pela Prefeitura como representante oficial do município em cavalgadas. Neste ano, o grupo completa 1.506 quilômetros percorridos.

Cavalgadas

Ano – Localidade – Distância Percorrida

2006 – Pinheiro Machado – 168 Km

2008 – São Gabriel – 100 Km

2009 – Santa Maria – 120 Km

2011 – Encruzilhada – 110 Km

2012 – Canguçu – 120 Km

2014 – São Gabriel – 100 Km

2015 – Aceguá – 186 Km

2016 – Triunfo – 287 Km

2017 – Piratini – 164 Km

2018 – Candelária – 151 Km