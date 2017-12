Memória do Futebol – Campeonato da 1ª divisão de 1984 – Nilvo Dorneles

A foto mostra a equipe do Aymoré que disputou a ultima partida do campeonato, o CARÉ realizado em 12 de agosto de 1984

O campeonato da primeira divisão de 1984 foi disputado pelos nossos principais clubes de futebol: Aymoré, Caçapava, Gaúcho e Floriano. Esta competição, além de apontar o campeão citadino, foi válida, também, pelo Campeonato Estadual de Amadores, uma vez que a chave A do Estadual foi composta, somente, pelos clubes de Caçapava do Sul.



A competição apenas confirmou o que os torcedores já sabiam: o Aymoré tinha o melhor time da cidade. Sua campanha foi irretocável, venceu todos os jogos e seu goleiro, Elmir Marchetti, não sofreu nenhum gol, e teve o artilheiro Pelé com cinco gols. Assim, o Índio Caçapavano sagrou-se pentacampeão citadino, 80-81-82-83-84, de forma invicta e inquestionável.



Para o ano de 1984 a direção técnica foi renovada, ficando a cargo dos ex-atletas Cafuné e Chicão, que conseguiram formar uma equipe competitiva e de muita qualidade. Na presidência, estava o incansável Mamed Ismail. A campanha teve os seguintes resultados: Aymoré 4×0 Floriano, Aymoré 0x0Gaúcho, Aymoré 4×0 Caçapava, Aymoré 1×0 Floriano, Aymoré 0x0 Gaúcho, Aymore 3×0 Caçapava.



O vice-campeonato ficou com o Esporte Clube Gaúcho que, juntamente com o Aymoré, classificou-se para a próxima fase do estadual de amadores.

O tricolor caçapavano utilizou os seguintes jogadores na competição: Ademir, Darcy Pazinato, Elton Tavares, Neneco, Flávio Mota, Luiz Carlos, Zaque, Luiz Henrique, Picasso, Pelé, Juremi, Comin, Chico, Gilson, Martins Pazinatto, PatrícioPazinato, Odilon, Régis, Dico, Elmir e Enio.

Nilvo Torres Dorneles

Pesquisador