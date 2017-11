14 mil eleitores ainda não fizeram o recadastramento Biométrico

Cartório Eleitoral fica na rua Silva Jardim, 609, das 10h e 17h (não fecha ao meio-dia)

Na semana passada o Cartório Eleitoral informou que dos 27 mil eleitores do município, apenas 12.770 pessoas (47,03%) ainda não fizeram o recadastramento Biométrico em Caçapava do Sul.

Segundo Fábio Guedes de Macedo, chefe do Cartório, o número é baixo, uma vez que o processo abriu dia 06 de março. O encerramento ocorrerá em 14 de março de 2018.

Em outubro a procura média por dia foi de 48 eleitores e no mês de novembro caiu para 41, quando o ideal hoje seria de 176 eleitores, considerando os 100% do eleitorado de Caçapava.

Macedo alerta que “se continuar nessa média baixa, terá longas filas nos últimos dias de recadastramento.

– Se o eleitor deixar para última hora, certamente terá que enfrentar longas filas debaixo do sol forte do verão – destacou.

O recadastramento biométrico é gratuito e obrigatório a todos os eleitores, inclusive para aqueles cujo voto é facultativo, ou seja, para os analfabetos e para os quem têm 16 e 17 anos ou mais de 70 anos e que desejem votar.

– Quem não fizer, além de ficar impedido de votar, poderá ter dificuldade em emitir documentos, assumir cargos públicos, entre outros empecilhos – informa.

Recadastramento Biométrico

O Cartório Eleitoral faz coleta das digitais, fotografia, assinatura e a revisão dos dados cadastrais do eleitor, que deve comparecer na Silva Jardim, 609, das 10h e 17h (não fecha ao meio-dia), com os seguintes documentos: Carteira de Habilitação ou Identidade, comprovante de residência (últimos três meses), CPF e Título Eleitoral.

O eleitor, se preferir, pode agendar seu atendimento pela internet, no site do TRE, escolhendo o dia e hora que deseja ser atendido, sem necessidade de enfrentar filas.

– Por lei, tem preferência no atendimento os idosos, gestantes, lactantes e portadores de necessidades especiais. Depois os eleitores que agendaram pela internet e por último as pessoas que não se enquadram em uma das modalidades – declara o chefe do cartório.