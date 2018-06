O “Estação Gazeta Podcast” entrevistou o advogado Rogério Castro. No áudio, ele aborda assuntos questões jurídicas diante a crise financeira. Clique na seta abaixo para ouvir.





Agora você pode ouvir a Gazeta

O “Estação Gazeta – Podcast”, um novo formato de notícias e entrevistas em Caçapava do Sul. O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser, na hora que bem entender. Basta acessar o site www.gazetadecacapava.com.br ou no Sound Cloud e clicar no play para ouvir ou baixe a entrevista.