Conforme o desenho , que integrou o projeto Arte no Muro, Caçapava do Sul possui referência a ufologia já na sua porta de entrada: o pórtico. Entre os atrativos da cidade há o turismo ufológico, por isso, durante o mês de abril, o Centro Municipal de Cultura apresenta a exposição ufológica, com fotografias, objetos e diversas atividades promovidas pela Secretaria de Cultura e Turismo.

O município é cercado de relatos, tanto na área rural, como na área urbana. Estes locais “coincidentemente” estão sobre grandes fraturas geológicas. A incidência de objetos voadores no município é frequente, com momentos de numerosos avistamentos, que são chamados de ondas ufológicas. Estes temas causam curiosidade e estão abertos ao debate no Centro de Cultura.

Confira as atividades

Dia 17 de abril (terça-feira) – a partir das 19h: vigília ufológica no Parque da Pedra do Segredo

Dia 18 de abril (quarta-feira) – 19h: mesa-redonda no Centro Municipal de Cultura

Dia 19 de abril (quinta-feira) – 19h: palestra com Elver Teixeira e Carlos Odone no Centro Municipal de Cultura

PROJETO ARTE NO MURO

Realizado em 2011, tinha como objetivo incentivar as atividades artísticas e turísticas na cidade. Teve início com uma pintura de 100 metros do muro do Estádio Municipal Aristídes Dias de Macedo (Macedão), através da proposta de um desenho premiado em um concurso. O projeto foi promovido pelo Núcleo Integrado de Desenvolvimento Turístico de Caçapava do Sul (NIDETUR) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA – campus Caçapava do Sul).