1º Encontro de Ex-alunos do CRES

Os ex-alunos do antigo Centro Rural Ensino Supletivo de Caçapava do Sul, atual ETERRG, realizam encontro no próximo domingo, dia 4 de fevereiro de 2018. O almoço custará R$ 20,00.

Segundo a Comissão Organizadora o evento terá a seguinte programação:

9h – Chegada

9h45min – Café

10h – Cerimonial

10h30min – Entrega dos certificados

11h – Agradecimento e depoimentos dos alunos

11h45min – Plantar a árvore como símbolo do encontro

12h – Almoço

13h – Momento fotográfico

14h – Recreação

15h – Café

15h30min – Votação para o próximo encontro

16h – Despedida

Foto: ETERRG/Divulgação