1º Encontro de Fuscas e veículos antigos de Lavras do Sul

Evento ocorrerá no sábado e domingo na Praia do Paredão

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Lavras do Sul e o grupo Arteiros Volks Club promovem a primeira edição do 1º Encontro Ouro de Lavras no próximo domingo, dia 28 de janeiro de 2018. O evento ocorrerá na Praia do Paredão com gincana, brindes e mateada.



A inscrição de veículo custa R$ 20,00 e mais um quilo de alimento não perecível. Serão distribuídos kits para os 100 primeiros inscritos.

No sábado à noite terá show no Telúrica Bar na praça Licínio Cardoso com a banda de rock clássico “The Ever Rock”, de Bagé, gincana e mateada. Promoção Telúrica e Arteiros.