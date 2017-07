1º Rodeio de Integração dos Piquetes do Sentinela

O CTG Sentinela dos Cerros anunciou nesta semana a realização do 1º Rodeio de Integração dos Piquetes. O evento será organizado pelos integrantes do sete Piquetes filiados para e nova patronagem. O lucro líquido do rodeio será dividido entre os Piquetes e o CTG.

Além das provas campeiras que serão realizadas na sede campestre nos dias 19 e 20 de agosto, no sábado, dia 19, haverá um grande fandango na sede social do CTG, com o Grupo Estrada Afora.

– Queremos unir os Piquetes e tornar o CTG cada dia mais forte, por isso, que tomamos esta decisão, queremos que se torne um evento tradicional na entidade – disse o Patrão do CTG, Flávio Barreiro.

PROGRAMAÇÃO

(clique na imagem para ampliar)



11.07.2017 – 21h43min