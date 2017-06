A Universidade Federal do Pampa, em parceria com a Prefeitura, através do Conselho Municipal de Desporto, promovem o 1º Torneio de Vôlei Unipampa Caçapava do Sul, neste domingo, dia 25, no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo (Melão), a partir das 10 horas.

Nove times mistos (masculino e feminino) estão na disputa que terá participação de um time de Cachoeira do Sul. Os jogos serão apitados pela coordenadora de desportos municipal, Valdirana Zago. A entrada é gratuita.

(Comunicação da Prefeitura)