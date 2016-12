Preso um dos suspeitos de ter participado do ataque em São Sepé

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 29, um dos suspeitos de ter participado do ataque às agências do Banco do Brasil e Sicredi, na madrugada de sábado (24), em São Sepé.

André da Silva, 49 anos, foi preso em Vera Cruz. Segundo a polícia, ele seria o homem flagrado pelas câmeras de segurança.

A polícia também cumpriu um mandados de busca e apreensão, em Vera Cruz, e o outro em Pantano Grande, onde foi apreendida uma espingarda, mas não há confirmação de que tenha sido usada no ataque.