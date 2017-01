Clima permite realização de tratos culturais nas lavouras de soja do RS

(Foto: Carina Venzo Cavalheiro)

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater na quinta-feira (19), com a umidade do solo restabelecida na última quinzena, a cultura da soja apresenta bom desenvolvimento vegetativo.

As condições climáticas da semana favoreceram a entrada de máquinas nas lavouras, e os tratos culturais estão sendo realizados, principalmente com fungicidas.

Plantações de variedades precoces estão em floração e início de formação de vagens.

Nas áreas colhidas de milho silagem destinadas ao plantio da soja, fora do zoneamento agroclimático, já iniciou o plantio, prática que foi intensificada a partir da quinta-feira passada, destaca o Informativo. Em alguns casos foram constatadas ocorrências de lagartas, diabrótica, trips e ácaros, porém, abaixo dos níveis que implicam controle.

“De maneira geral, em nível de Estado, não temos relatos de grandes ataques de lagartas. Nas várias unidades de referência técnica acompanhadas pela Emater não foram utilizados inseticidas, pois os níveis não justificam a prática”, comenta o diretor técnico da Emater, Lino Moura.

Em várias lavouras sentinelas espalhadas pelas regiões produtoras, não foi detectada a presença de ferrugem no material coletado para análise no laboratório da Unicruz. Os preços vêm sendo praticados na média de R$ 67,53/sc.

Mateus de Oliveira

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar