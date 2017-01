Três caçapavanos ganham prêmio no NFG

(Foto: Sefaz/Divulgação)

O prêmio principal de R$ 300 mil do programa da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) saiu para um contribuinte de Novo Hamburgo, na região do Vale do Sinos. Concorrendo entre mais de 9,4 milhões de bilhetes, ele foi contemplado no primeiro sorteio do ano da NFG, realizado na quinta-feira (26), no município de Imbé.

A extração definiu também os vencedores dos prêmios individuais de R$ 5 mil, além dos 300 cidadãos cadastrados na NFG que levarão R$ 1 mil, cada, e outros 500 que receberão R$ 500,00.

Quem cadastrar seu CPF nas compras realizadas nos supermercados participantes da promoção, entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano, estará concorrendo a um automóvel zero quilômetro, que será sorteado em junho de 2017.

Ganhadores de Caçapava

Cristiane Goncalves da Silva

Lisandro Lopes Prussiano

Terezinha Gorete Ferreira Miletto

Confira AQUI todos vencedores do sorteio mensal da NFG.