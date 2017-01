Grupo traduz a bíblia na linguagem gauchesca

Mairo Menezes e Brasa Viva integra um novo movimento da música evangélica

A cidade ganhou um novo conjunto musical. Ao ouvir o som de “Mairo Menezes e Brasa Viva”, chega a conclusão que é um grupo nativista, como qualquer outro. Mas eles, que lançarão seu CD em abril, também se encaixa em outro segmento, popularmente conhecido por gospel.

Segundo Mairo, o conjunto é de “… cunho evangelístico, nativista e folclórico, que leva a mensagem do Senhor…”. O grupo integra o novo movimento da música evangélica no Rio Grande do Sul.

A proposta do grupo, formado por Mairo Menezes e Anaurelino Leão – Xiru (violão e voz), Samuel Machado (bombo Leguero), Miriam Chagas e Maria Clara Menezes (vocais), Aloísio Freitas (contrabaixo), Fabiano Leão (percussão), é transcender o público evangélico e atingir pessoas que gostam do tradicionalismo e rodeios, mas não frequentam igreja.

– É um pouco difícil para quem não é da Igreja entender, no entanto, o conjunto foi criado após Deus me dar à missão de voltar pelo caminho que trilhei no nativismo e folclore, mas levando a palavra do evangelho. A formação do grupo também foi uma profecia do irmão Jorge Leão, que disse que eu deveria levar a palavra do Deus através da música. Então, somos um grupo nativista de confissão, cristão e evangélico – explica o músico.

O grupo que toca milongas, chamamés, galopas, xotes e tangos, já se apresentou em igrejas e congregações em Caçapava, Lavras, São Sepé, Eldorado do Sul e Itaqui.

“Mairo Menezes e Brasa Viva” agendaram o lançamento do CD “Sigo a Palavra” para o dia 1° de abril, às 19h30, no Largo Farroupilha, com mateada da Ervateira Valério e algodão doce e pipoca distribuídos de forma gratuita. O trabalho foi gravado no Estúdio Catedral.