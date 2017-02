Renato escolhe Jailson para substituir Walace

Em tabalho tático, Renato escala o Grêmio com Jailson para enfrentar o Ypiranga

Na tarde desta terça-feira, o Grêmio fez o primeiro treino do ano na Arena, palco da estreia tricolor no Campeonato Gaúcho, nesta quinta-feira, dia 1º. A atividade foi marcada por chuva intensa e pelo indicativo da equipe que deve ir campo contra o Ypiranga, com o caçapavano Jailson e Leonardo Gomes.

Segundo divulgou a Imprensa do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi comandou um treino tático com a seguinte equipe: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Jaílson e Maicon; Douglas e Pedro Rocha; Luan.

O treino contou também com a presença do zagueiro Bressan, que retorna de empréstimo ao Peñarol. Os atletas Edilson, Léo Moura e Lucas Coelho correram ao redor do gramado e fizeram atividades específicas. Após o treino, o zagueiro Kannemann concedeu entrevista coletiva e elogiou a escolha por Jailson.

(Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)