Aconteceu na segunda-feira, dia 20, no Espaço Cultural Legislativo, na Câmara de Vereadores, o lançamento da exposição “50 coisas que todo caçapavano deve fazer antes de morrer”, com cadernos de desenhos, 88 palavras e sugestões de 50 coisas para fazer em Caçapava, produzidos por 35 alunos do 9° ano da Escola Estadual Cônego Ortiz.

Eles participaram de várias atividades sob a orientação do Projeto Caminhos do Sul da América.

A exposição integra a programação da 29° Feira do Livro e ficará aberta à visitação até o fim do mês, de segunda a sexta, das 9 às 15h.

Por Lislair Leão