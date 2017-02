Memória do Futebol – Primeira partida internacional – Nilvo Dorneles

O ano de 1966, além de ter abrigado o último grande campeonato da época de ouro de nosso futebol, ficou marcado, também, por ter sido o ano em que um clube de Caçapava do Sul realizou a primeira partida de caráter internacional da história de nosso futebol.



Por inciativa do Presidente do Caçapava F.C., Sr. Arnaldo Luiz Cassol, foi realizado um intercâmbio com o MELO WANDERERS CLUB DEPORTIVO, clube de futebol da cidade de Melo, Uruguai, para a realização de duas partidas de futebol. O Wanderers, fundado em 1903, naquela época disputava o campeonato uruguaio da segunda divisão e era um dos principais clubes do interior do Uruguai.



A primeira partida foi realizada na cidade de Melo. Torcedores e dirigentes do Caçapava organizaram uma grande caravana para acompanhar a delegação do clube na excursão ao Uruguai. O primeiro amistoso foi vencido pelo Wanderers pelo placar de 2×1.



O segundo amistoso foi realizado no dia 1º de maio de 1966, no Estádio Aristides Macedo. O Caçapava venceu o amistoso pelo placar de 5×0, com gols de Dalton, Zezinho e Leão, um cada, e Paulinho dois. A arbitragem do amistoso esteve a cargo do Sr. José Francisco Poglia e a renda foi de Cr$ 800.000 (oitocentos mil cruzeiros), a maior renda registrada no estádio municipal até então.



A equipe do Wanderers esteve assim constituída: Goleiro – Godinho, Zaga – Lins e Fagundes, Meio-campo – Arlindo, Neri e Machado, Ataque – Suares, Ero, Villanueva, Neca e Vitorino.



Pesquisando os arquivos do Caçapava F.C., encontramos o seguinte texto sobre o evento: “Marcou época esse acontecimento, pois foi coisa nunca vista em nossa cidade. Se fizeram presentes no estádio o Prefeito Municipal, Presidente da Câmara de Vereadores, Presidente do Rotary, Presidente do Lions e dirigentes dos clubes co-irmãos.

A noite foi oferecido à caravana visitante um jantar no Turis Restaurant, com a presença das figuras mais representantes de nossa cidade”.



A fotografia mostra a equipe do Caçapava F.C que disputou o amistoso com a equipe do Wanderers, no Estádio Aristides Macedo.

Em pé: Baldissera, Amilton, Luiz de Gregório, Onaldo, Valter, Carlinhos, João Couto.

Agachados: Ivan Maciel, Zezinho, Itamar Marques (Ita), Faeco, Dalton, Tronco, Leão, Paulinho, Tena.