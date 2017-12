9ª Pua de Ouro é atração no fim de semana

Pua de Ouro terá participação de poetas de várias cidades

Foto: Associação de Trovadores/Divulgação

A Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer apresenta a 9ª edição do “Pua de Ouro”, nos dias 09 e 10 (sábado e domingo), a partir das 20h, no CTG Sentinela dos Cerros.

O festival de trova será disputado por trovadores do Estado nas modalidades Trova Campeira, Martelo e Gildo de Freitas. A entrada é gratuita.

O Pua de Ouro têm como objetivo valorizar, resgatar e divulgar a trova, como manifestação cultural do Rio Grande do Sul. A trova existiu e propagou-se dentre os campeiros, nas rodas de tropeadas, marcações de gado e nos rodeios.

No sábado, os shows serão do grupo Tchê Bailanta e da dupla nativista Glauber e Cleber Brito. O Grupo Folclórico Calhandra sobe ao palco no domingo. O show de encerramento será do cantor nativista Nilton Ferreira.

A produção e realização é da Jesproart Produções Artisticas e Associação de Trovadores. O patrocínio da Cotrisul e o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (Pró-cultura RS) e Governo do Estado.