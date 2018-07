Indústria foi inaugurada no dia 28 de junho de 1928

Foto: Imprensa da Câmara

Uma das principais indústrias de calcário de Caçapava está comemorando 50 anos. Na quinta-feira, dia 28, a Calcário Vigor iniciou as comemorações ao seu cinquentenário. Na fábrica instalada na BR 392 foi descerrada uma placa comemorativa ao aniversário. A empresa foi fundada em 28 de junho de 1968.

À noite, um jantar no Restaurante Pedreira reuniu direção, colaboradores, terceirizados, clientes e fornecedores. Foram homenageados os funcionários Carlos Roberto da Costa Fernandes e Onório Pereira Luiz por mais de 30 anos de serviços prestados à indústria.

Também recebeu homenagem pela parceria a empresa de transportes Luz, de Pelotas. Na oportunidade foram entregues placas aos proprietários Roberto Carlos, Sérgio e João Cláudio da Luz.

No sábado, dia 30, às 11h, no escritório na rua Tomé Medeiros, foi realizada homenagem ao idealizador e fundador Nelsis Coradini, com a colocação de quadro mostrando o perfil de seu Nelsis e uma poesia escrita pelo filho Luiz Alberto Coradini intitulada “Minha pedra branca”.

Ao meio-dia, no El Rancho Parrillados Pub, seguiram as homenagens aos colaboradores e empresas parceiras. Durante o almoço haverá a entrega de placas comemorativas aos funcionários Ana Lúcia da Costa Fernandes, Damaceno Munhós, Sérgio Tavares, Paulo Sérgio Oberto, Neli Coradini Abascal e Paulo Roberto Dias Moreira, por mais de 30 anos de trabalho na indústria caçapavana.

O evento terá a presença de autoridades municipais e estaduais, empresários, representantes de cooperativas, agências bancárias, amigos e familiares.

A Indústria de Calcário Vigor recebeu homenagem pelos 50 anos de atividades no Grande Expediente da Câmara de Vereadores na terça-feira, dia 26, através de proposição do vereador Silvio Tondo (PP).

A ENERGIA QUE BROTA DO SOLO

No dia 28 de junho de 1968 nasceu a Calcário Vigor, uma empresa liderada por Nelsis Coradini, seu idealizador e fundador, que junto com Guido Zamberlan e outros sócios se propuseram a atender uma nova necessidade que é a correção da acidez dos solos.

Segundo o diretor Luiz Alberto Coradini, no início dos anos 60 o estado do Rio Grande do Sul vivenciava uma nova e grande experiência, que viria mudar completamente sua geografia econômica e matriz produtiva:

– Iniciava-se o plantio de soja em larga escala, forjando novos empreendedores e criando uma nova classe social, a do empresário ruralista. Caçapava aparece neste cenário como sede da maior jazida de calcário dolomítico do RS e dentro deste contexto, surge a Calcário Vigor, para minimizar os graves problemas de acidez e de fertilização com cálcio e magnésio.

Na década de 60, a unidade industrial produzia em torno de 60 toneladas/dia de calcário ensacados e a granel. Hoje, ao completar 50 anos, com o uso de novas tecnologias produz mais de 1.000 toneladas/dia. Tem mais de 50 colaboradores e é administrada por Luiz Alberto Coradini e Roberto Zamberlan.

– A Vigor colabora decisivamente no aumento da produção agrícola do Estado, gerando empregos, renda e principalmente, investindo sempre no município, valorizando assim a nossa gente. A Calcário Vigor está presente a cada passo do progresso, produzindo soluções em parceria, porque é a energia que brota do solo – declara Coradini.