À procura de familiares da heroína

O Grupo de Apoio e a Brigada Militar pretendem erguer um Memorial à Cabo Toco no quarto do pelotão em Caçapava. Para isso, estão à procura de familiares de Olmira Leal de Oliveira para autorizarem a remoção dos restos mortais do Cemitério Municipal para o mausoléu na BM.



A caçapavana Cabo Toco, como era chamada nas revoluções de 1923, 1924 e 1926, foi primeira mulher a integrar as fileiras da Brigada Militar, na década de 1920.



– A ideia foi aceita pelo Comando Geral, que autorizou a construção. Para isso, contatamos com um profissional para elaboração do projeto arquitetônico e surgiram ideias para arrecadar recursos para obra. Agora, o que falta é encontrarmos algum familiar para que autorize a remoção dos restos mortais. Nossa ideia é preservar a história da Cabo Toco e acreditamos que o local também poderá se transformar em um novo ponto turístico da cidade, devido a importância da heroína da Brigada – disse o militar da reserva José Carlos Oliveira, integrante do Grupo de Apoio a BM.



Segundo o comandante do pelotão, Luiz Mário, a intenção é construir o memorial em um local de fácil acesso à população, que ficará aberto das 8h às 18h e que não atrapalhe o funcionamento da guarnição.



A intenção é que a inauguração do memorial à Cabo Toco aconteça em outubro, pela passagem de 30 anos de falecimento ou em novembro, no aniversário da Brigada. A solenidade deverá ter a presença autoridades civis e militares e grupo de cavalgadas e piquetes tradicionalista do Estado que levam o nome da heroína da BM – revelou o comandante.

Quem foi Olmira Leal de Oliveira?

Olmira Leal de Oliveira, a “Cabo Toco” nasceu no dia 18 de junho de 1902, em Caçapava. Era filha de Francisco José de Oliveira e Auta Coelho Leal de Oliveira. Casou-se com Antônio Martins da Silva, em 1951. O casal não teve filhos. Cabo Toco faleceu em Cachoeira, no dia 21 de outubro 1989, aos 87 anos.



Na década de 1920, integrou a Brigada Militar, como combatente e enfermeira do 1º Regimento de Cavalaria, hoje 1º Regimento de Polícia Montada, sediado em Santa Maria. Participou dos movimentos revolucionários de 1923, 1924 e 1926.



Sua figura ficou conhecida em 1987, quando a intérprete Fátima Gimenez venceu a 5ª Vigília do Canto Gaúcho contando sua história na música “Cabo Toco”.



Ela também é patrona da primeira turma de PMs femininas do Estado. Ijuí também homenageou-a dando o seu nome a uma rua da cidade, bem como ao CTG do 9.º Batalhão da Polícia Militar da mesma cidade.



Cabo Toco, apesar de atos heroicos, depois de passar por várias batalhas com destaque de bravura, em 1932 deixou a corporação. Mesmo tendo sido considerada heroína, Olmira Leal de Oliveira só conseguiu receber um salário do Governo do Estado depois que Nilo Brum e Heleno Gimenez venceram a 5ª Vigília com a composição em sua homenagem.



Ela morreu em 1989, morava num barraco em uma região pobre de Cachoeira.



Em Caçapava, foi homenageada com a denominação de uma rua localizada no Bairro Mercedes, através de Lei Municipal nº 054, de 08 de dezembro de 1989. A Brigada Militar também homenageou Cabo Toco em 21 de abril de 2007, colocando uma placa em seu túmulo com uma frase que faz parte da letra da música: ”Entrei de frente na história e, acredite quem quiser, em vinte e três fui soldado sem deixar de ser mulher”.



No dia 30 de abril do mesmo ano, a Guarda de Infantaria Farroupilha homenageou Olmira Leal de Oliveira, in memoriam, em frente ao Centro Municipal de Cultura Arnaldo Luiz Cassol.



Música – Cabo Toco

Letra – Nilo Brum e Heleno Gimenez – Intérprete Fátima Gimenez



Foi no lombo de um cavalo que descobri horizontes

Em vez de vestir bonecas andei gritando repontes

Entrei de frente na história e acredite quem quiser

Em vinte e três fui soldado sem deixar de ser mulher

Em vinte e três fui soldado sem deixar de ser mulher

(Me chamam de Cabo Toco

Sou guerreira, sou valente

Do Primeiro Regimento

Enfermeira e combatente

Me chamam de Cabo Toco

Só não sabe quem não quer

/Debaixo do talabarte

Há um coração de mulher/)

Lutei contra Honório Lemes na serra do Caverá

Na ponte do Alegrete meu fuzil estava lá

Enfrentei o Zeca Neto sem temor da ‘’colorada’’

Anita sem Garibaldi, já nasci emancipada

Anita sem Garibaldi, já nasci emancipada

(Me chamam de Cabo Toco

Sou guerreira, sou valente

Do Primeiro Regimento

Enfermeira e combatente

Me chamam de Cabo Toco

Só não sabe quem não quer

/Debaixo do talabarte

Há um coração de mulher/)

A velhice me encontrou com a miséria na soleira

A ver a vida por frestas num subúrbio de cachoeira

Digo aos curiosos que trazem ajudas interessadas

Que não quero caridade quero justiça e mais nada

Que não quero caridade quero justiça e mais nada