Até o dia 10 de julho, permanecem abertas as inscrições da Feira de Ciências 2017 da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), campus Caçapava do Sul, no âmbito do projeto de extensão Difundindo Ciência e Tecnologia na Região da Campanha.



A Feira de Ciências 2017 será realizada no Ginásio do Melão, no dia 25 de agosto, das 8h30 às 15h30 com a exposição dos trabalhos selecionados. Podem se inscrever qualquer trabalho realizado pelas das escolas públicas e privadas dos municípios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e São Sepé.

Este ano serão selecionados 80 trabalhos da Educação Infantil ao Ensino Médio, assim como trabalhos de EJA e Educação Especial. A realização da Feira de Ciências possibilita a integração entre escola, universidade e comunidade mediante a divulgação científica.

O evento tem por objetivo estimular alunos e professores da Educação Básica a produzirem trabalhos de investigação científica, assim como valorizar o trabalho educativo interdisciplinar e contextualizado realizados nas escolas.



Os trabalhos a serem inscritos podem ser de qualquer área do conhecimento e ano, ou série da Educação Básica, desde que sejam produzidos por alunos da Educação Básica orientados por um professor da escola em que estão matriculados, e atendam alguns dos critérios conforme edital disponível nos links abaixo.



Esta será a sétima edição da Feira de Ciências do Campus Caçapava do Sul, que recebe apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT), da Secretaria de Educação de Caçapava do Sul, da Secretaria de Educação e Cultura de Lavras do Sul, da Secretaria de Educação de São Sepé e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



Maiores informações podem ser encontradas no site do evento (http://200.132.138.126/wp/feiradeciencias/) e na página do projeto no facebook (https://www.facebook.com/feiradecienciascacapava), ou ainda pelo e-mail feiradecienciasunipampa2014@gmail.com.

Fonte: Unipampa

Foto: Marcelo Marques/Gazeta