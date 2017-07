Abin vai abrir concurso para contratação de 300 cargos

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizou, nesta segunda-feira (17), a abertura de concurso público para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De acordo com portaria da pasta publicada no Diário Oficial da União (DOU), o concurso poderá oferecer 300 cargos para o quadro de pessoal da agência.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso será de até seis meses, e o provimento dos cargos vai depender da existência de vagas, além da adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda segundo a portaria, caberá ao presidente da Abin a realização do concurso, a verificação das condições prévias para a nomeação dos candidatos aprovados e a responsabilidade de editar as respectivas normas. Também é responsabilidade do presidente da Abin a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.

Com informações do Diário Oficial da União

Foto: Divulgação/Abin