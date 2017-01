Ação educativa em rodoviárias sensibiliza para o uso do cinto em ônibus

Órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas se unem neste verão, para conscientizar a população sobre a importância do uso do cinto de segurança em ônibus.



O uso do cinto de segurança é obrigatório nos ônibus intermunicipais e interestaduais. O equipamento reduz a possibilidade (e a intensidade) de choques contra a estrutura interna do veículo e contra os outros passageiros, em caso de acidentes, e diminui a probabilidade de morte por evitar a ejeção, nos casos de colisão ou freada brusca.



Fonte: Ascom Detran/RS