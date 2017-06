ACF enfrenta o São José de Cachoeira do Sul no sábado

A ACF joga nesse sábado (01), às 20h, no ginásio Cyro Carlos de Melo (Melão), em Caçapava do Sul. A equipe Caçapavana recebe o São José, de Cachoeira do Sul. A ACF está na 5ª posição e invicto em casa, com 3 vitórias e 1 empate.

Ingressos antecipados: R$ 5,00 (cinco reais)

Ingressos na hora: R$ 7,00 (sete reais)

(Crianças até 10 anos não pagam ingresso)

Pontos de Vendas

– Academia Phisical

– Locadora New Games

– Lojão Utilar

– RM Distribuidora

– Tapetão do Dirceu

– Restaurante Meu Cantinho

*Por normas da Federação, não será permitida a entrada de bebidas no ginásio. (Haverá comercialização no local).

(Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura)