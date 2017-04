ACF perde faltando 23 segundos para encerrar a partida

ACF jogou de branco no Ginásio Derlizão contra o São José

(Foto: Divulgação)



A ACF perdeu a terceira partida do Estadual de Futsal da Série Bronze para o São José por 4 a 2 . O confronto equilibrado foi disputado na noite deste sábado, dia 22, no Ginásio Derlizão, em Cachoeira do Sul.

Na etapa inicial o goleiro Ilo defendeu um pênalti cobrado por Dioguinho. Mateus da ACF acabou expulso pela arbitragem. No início do segundo tempo, Juninho abriu o placar e logo em seguida Dioguinho marcou para o São José. Ulquer descontou para a ACF, e Fuca empatou.

Faltando 23 segundos para o encerramento da partida, Dioguinho fez mais um gol. A ACF apostou na tática do goleiro-linha, mas Conrado (São José) marcou o quarto gol.

Em três partidas que disputou até agora a ACF marcou apenas um ponto. Foram duas derrotas nos minutos finais e o empate em casa. A próxima partida será no sábado, dia 29 de abril contra o Nova Geração, em Santa Maria.