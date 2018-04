Na manhã deste sábado (21), por volta das 6h, no Km 301 da BR 392 em São Sepé ocorreu um acidente que deixou duas pessoas mortas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal o veículo Fiat Palio de São Sepé teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um bitrem M. Benz de Princesa/SC que seguia em direção a Santa Maria. Com a colisão os veículos incendiaram. O Fiat Palio saiu de pista e os dois ocupantes, 26 e 36 anos, morreram no local. O condutor do bitrem conseguiu sair sem sofrer lesões graves.

Parte da carga de arroz do caminhão bitrem derramou sobre a pista. O trânsito ficou interrompido no local para levantamento do local.

Fonte: PRF