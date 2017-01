Acidente entre carreta e caminhão deixa um morto

A colisão entre uma carreta e um caminhão resultou na morte do motorista do caminhão na manhã desta segunda-feira, dia 16. O acidente ocorreu por volta das 7h30, na altura da Parada Alcindo, na BR 392.

O Samu e os Bombeiros de Caçapava foram acionados. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.

A vítima é Alvenir Severo Santana, natural de São Vicente do Sul. Ele seguia na rodovia no sentido São Sepé/Caçapava do Sul.