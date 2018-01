Acidente na BR 290 deixa um pessoa morta e outra ferida

(Foto: Alessandro Oliveira Machado/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente de trânsito na BR 290 na manhã desta terça-feira, dia 16, em Santa Margarida do Sul (RS). Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. Os nomes não foram identificadas. O acidente ocorreu por volta das 7h30min na altura do quilômetro 401.

Segundo a PRF, houve uma colisão frontal entre um Fiat Uno, com placas de Balneário Camboriú (RS) e uma Ford Ranger da Argentina. O passageiro do Uno morreu no local e o motorista do carro ficou gravemente ferido. Os quatro ocupantes do carro argentino sofreram lesões leves.