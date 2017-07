Acusados de tentativa de homicídio são absolvidos

Júri Popular foi realizado no Plenário do Fórum local

O Tribunal do Júri absolveu Eraldo Teixeira dos Santos, 28 anos, e Milton César Ribeiro, 32 anos. Eles foram julgados no Fórum da Comarca local na sexta-feira, dia 30 de junho, por tentativa de homicídio qualificado contra Paulo Sérgio Seixas da Rosa.



O caso ocorreu no dia 17 de abril de 2016,por volta das 9h, no galpão de sementes da Cooperativa Tritícola Caçapava (Cotrisul), na avenida Lima e Silva, local onde Paulo Sérgio trabalhava.



Segundo a denúncia apresentada pelo Promotor de Justiça, Diogo Gomes Taborda, quando Eraldo e Miltonchegaram ao local, ao avistar Paulo Sérgio, saíram em perseguição, efetuando disparos de arma de fogo na sua direção.



A tese da defesa foi a desqualificação da tipificação do delito para porte de arma de fogo para Milton e dispensa de arma de fogo para Eraldo. O Defensor Público Marcelo Candiago alegou ainda que houve “desistência voluntária”, ou seja, os réus desistiram de matar.



Também alegou que não ocorreu perigo comum, conforme imagens do sistema de monitoramento e os disparos efetuados não foram com a intenção de matar.



