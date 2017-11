Agência do Sicredi é assaltada em Santana da Boa Vista

A agência bancária do Sicredi, em Santana da Boa Vista, foi assaltada na tarde desta terça-feira, dia 21. Segundo informações preliminares, cinco criminosos armados participaram do assalto.

Os ladrões fugiram levando quatro reféns, um funcionário do banco e três clientes. As vítimas foram localizadas em uma estrada no interior do município. Ninguém ficou ferido.

Além do roubo, os criminosos furtaram uma caminhonete S10 cor prata. A polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas na região.

Foto: Edenilson Santos / Facebook / Divulgação