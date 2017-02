Agência do Sine de Caçapava oferece 15 vagas de emprego

Foto: Marcelo Marques/Gazeta

A agência FGTAS/SINE de Caçapava abriu o período de inscrição para preenchimento de 15 vagas de Ajudante Florestal. As inscrições poderão ser feitas até sexta-feira, dia 10. As entrevistas serão na segunda-feira, dia 13, a partir das 8h.



São ofertadas vagas para homens de 25 a 50 anos, mesmo sem experiência na área. Além do salário compatível com a função, o profissional ganhará transporte e alimentação.



Os trabalhadores interessados em participar da seleção devem comparecer com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) na agência FGTAS/SINE na Rua General Osório, 880, próximo a Rodoviária, das 08h às 17h. Mais informações pelo telefone (55) 3281.1440.