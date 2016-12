Agências FGTAS/SINE contam 3.402 vagas de emprego abertas

As Agências FGTAS/SINE contam com 3.402 vagas de emprego abertas em todo o Estado. Os municípios com o maior número de vagas são Porto Alegre (310), Torres (212), Serafina Correa (200) e Nova Prata (191). Interessados em se candidatar às oportunidades de trabalho devem comparecer à Agência mais próxima, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

As ocupações com o maior número de vagas no Estado são alimentador de linha de produção (499), atendente de lojas e mercados (281), retalhador de carne (200), operador de caixa (176) e motorista de caminhão (155). A maior parte das vagas possuem rendimentos de 1 a 1,5 salário mínimo, exigem ensino fundamental completo e não precisa experiência na função.

Na capital, as funções com o maior número de vagas são operador de telemarketing (90), atendente de lojas e mercados (62), técnico de enfermagem (58) e garçom (36). As cidades da Região Metropolitana com o maior número de oportunidades são São Leopoldo (108), Camaquã (100), Igrejinha (80) e Gravataí (60).

As Agências localizadas no litoral, Torres, Tramandaí, Capão da Canoa, Osório e Santo Antonio da Patrulha, somam 579 vagas abertas. As ocupações mais solicitadas são para área de serviços e comércio e não exige experiência na função.

A FGTAS é a instituição executora das políticas públicas de trabalho, emprego e desenvolvimento social do Estado. O órgão é vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social (STDS).