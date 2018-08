Após roubar os bancos, criminoso fugiram em direção a Caçapava

Sérgio Coradini / Divulgação

Na madrugada de terça-feira, dia 14, um grupo de criminosos explodiu as agências do Banrisul e do Banco do Brasil em Vila Nova do Sul. O crime ocorreu por volta das 2h30min. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Brigada Militar, os bandidos, com armamento pesado, fugiram em um Sandero prata. Na fuga, eles abordaram um ônibus da empresa Planalto para bloquear a passagem na BR 290. Os criminosos seguiram em direção a Caçapava. A BM faz buscas na região.



Em 2013, a agência do Banrisul já tinha sido alvo dos bandidos. No mês de agosto do ano passado o Banrisul e Banco do Brasil foram explodidos pelos ladrões.