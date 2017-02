Agronegócio registra saldo positivo de empregos formais em 2016

Dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) registram que foram criados mais de 1,7 mil postos formais de trabalho no agronegócio gaúcho em 2016, representando aumento de 0,6% no estoque de empregos do setor. Em 2015, o saldo foi negativo quando mais de quatro mil postos de trabalho foram perdidos.

Para o economista da FEE Rodrigo Feix, o resultado positivo obtido em três segmentos do agronegócio contrastam com as mais de 54 mil vagas de trabalho perdidas no ano passado.

O setor de produção e fornecimento de insumos, máquinas, equipamentos e serviços especializados obteve 836 empregos com carteira assinada criados, o melhor resultado desde 2013. A expansão dos empregos no setor de produção de sementes e mudas certificadas e a elevação das vendas de máquinas agrícolas para o mercado brasileiro no segundo semestre de 2016 são fatores que alavancaram os índices do setor.

“Depois de quatro semestres consecutivos de desemprego em alta, a indústria gaúcha de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários voltou a criar postos de trabalho”, explicou Feix.

No segmento de transporte, armazenagem, industrialização, distribuição e comercialização, o saldo de 630 empregos foi determinado pelo desempenho dos setores de comércio atacadista de produtos agropecuários e agroindustriais e de fabricação de conservas.

Já o setor de preparo e manejo de solos, tratos culturais, irrigação, colheita e criação animal apresentou apenas 331 novas vagas.

“A agropecuária gaúcha passou por dificuldades no ano passado. As atividades de criação de aves e suínos foram as mais afetadas. As produções de grãos, fumo e uva recuaram, impactadas por eventos climáticos”, explicou o economista.

Confira os dados completos.

Fonte: Gisele Reginato/Ascom FEE