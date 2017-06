Alunos aprendem sobre energia e meio ambiente

Cerca de mil estudantes do ensino fundamental da rede pública de Caçapava do Sul tiveram aulas diferenciadas nesta terça e quarta-feira (27 e 28). O cuidado com o planeta, o uso seguro e eficiente de energia elétrica, o destino correto do lixo, o consumo consciente de água e formas de mobilidade menos poluentes foram abordados de forma lúdica no Ginásio Dr. Cyro Carlos de Melo, por meio do espetáculo teatral Inventário de seres e coisas e de dinâmicas e brincadeiras.

As atividades integram o projeto Educar para Transformar, iniciativa da RGE Sul, que tem como objetivo inserir a temática da sustentabilidade no ambiente escolar, contribuindo para a formação de sociedades mais conscientes e comprometidas com o meio ambiente. Na ocasião, os alunos e os 75 educadores presentes também receberam materiais didáticos – Revista do Aluno, Revista do Professor e CD – para fomentar a continuidade da proposta educativa nas instituições de ensino. A secretária municipal de Educação, Leslie Maicá de Melo, acompanhou as atividades.

Até setembro deste ano, o terceiro ciclo do projeto Educar para Transformar realizará 300 ações educativas gratuitas, que se dividem em dois momentos: os Seminários Regionais – capacitações específicas para professores – que têm como tema “Educação para a formação de sociedades sustentáveis” e contemplam em sua programação oficinas, workshops e uma mesa redonda, e as Ações – momentos de aprendizagem por meio de atividades lúdicas, desenvolvidos para os alunos e realizadas em cada um dos municípios.

Pertencente ao Programa de Eficiência Energética da RGE Sul, o projeto é realizado em parceria com as Prefeituras – por meio das Secretarias Municipais de Educação – e Coordenadorias Regionais de Educação. A iniciativa percorreu 79 cidades nos seus dois primeiros ciclos (2012 e 2014/2015), com a participação de mais de 204 mil pessoas.

Foto: Divulgação / Educar para Transformar