Alunos de Caçapava estão entre os vencedores do concurso estadual de redação

Quatro alunos de escolas da Rede Estadual estão entre os vencedores do IV Concurso de Redação em Educação Financeira, promovido pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-RS), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). A premiação ocorreu na quarta-feira (21/12), na sede da entidade, em Porto Alegre.



O Concurso tem como objetivo estimular e desenvolver junto aos estudantes a conscientização sobre a importância da economia e da educação financeira na vida do cidadão em nosso País.



ENSINO FUNDAMENTAL

1º lugar:

Autora: Caroline Segatto Girardon

Tema: Educação Financeira: das relações entre conhecimento e prática

Profª Geanine Rambo

Escola: Fundação Educacional Machado de Assis

Santa Rosa

2º lugar:

Autora: Isadora Bueno do Canto

Tema: Educação Financeira em casa e na Escola

Profª Cleci Sgorla da Silva

Escola: E.E. E. Médio Fundamental Nos. Senhora de Oliveira

Vacaria



3º lugar:

Autora: Vitória de Conti

Tema: Educação Financeira: uma questão de investimento educacional

Profª Geanine Rambo

Escola: Fundação Educacional Machado de Assis

Santa Rosa

ENSINO MÉDIO

1º lugar:

Autora: Mariéli da Silva Garcia

Tema: O caminho para um futuro sem divida

Profª Débora Knabben da Rosa

Escola: E.E. E. Fundamental Antonio José Lopes Jardim

Caçapava do Sul



2º lugar:

Autor: Dionatan Leonardo L. Lugoch

Tema: Educação Financeira

Profª Débora Knabben da Rosa

Escola: E.E. E. Fundamental Antonio José Lopes Jardim

Caçapava do Sul

3º lugar:

Autora: Natália Ambrósio

Tema: Novo momento, novas possibilidades, novas soluções

Profª Lígia Maria Machio

Escola: E.E. de Educação Básica Aratiba

Aratiba/RS

*Com informações do Corecon-RS