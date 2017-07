Anderson Henriques é vice-campeão do Grand Prix na Irlanda

O sogipano Anderson Henriques, natural de Caçapava do Sul, disputou nos dias 8 e 9 de julho, a etapa de Bruxelas (Bégica) do Grand Prix da Associação de Federações Internacionais de Atletismo, a IAAF. O atleta ficou na quarta colocação dos 400m com a marca de 46s24.

Na quarta-feira, dia 12 de julho, Anderson participou da Etapa de Dublin (Irlanda). O atleta chegou no segundo lugar dos 400m rasos. Ele segue na Europa até o fim do mês competindo em outras etapas do GP.

Gazeta de Caçapava, com informações da Sogipa

17.07.2017 – 16h08min