Em ação realizada na noite de quinta-feira (13), a Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante por crimes patrimoniais, na zona rural de Caçapava. Os indivíduos, de 35 e 40 anos, foram flagrados com animais bovinos furtados de uma propriedade rural. A carga foi recuperada e os homens foram presos em flagrante por furto abigeato.

Segundo o delegado Fabrício de Santis Conceição, as investigações iniciaram após a Polícia Civil tomar conhecimento do furto de 13 cabeças de gado, ocorrido no Passo dos Enforcados, zona rural do município.

– Um caminhão suspeito foi identificado e interceptado. Nele estava a carga com as 13 reses furtadas, avaliada em 18 mil reais – disse o delegado. Os homens, que possuem antecedentes por crimes de abigeato, foram presos em flagrante.

Fonte e foto: Polícia Civil