A bênção, vovós!

No meu tempo de menina, era uma visita aos domingos, na casa de meus avós paternos – os únicos que conheci –, o costume da família. Sempre o mesmo ritual, o beija-mão e o pedido de bênção. Os adultos ficavam conversando, geralmente sobre os problemas da família, as doenças, os apertos, e papai os resolvia durante a semana.

Vovó, que ainda capinava os canteiros e plantava flores e hortaliças, apenas sorria e pouco falava. Vovô nos convidava para o pátio, apanhava frutas da época, descascava laranjas, pêssegos e figos para oferecer-nos, e ordenava ao cachorrinho, seu mimoso: “Pega a cola, Joly”, e o animalzinho rodopiava, contente de obedecer às ordens de seu dono e entreter-nos.

Os tempos mudaram, pois deixou de haver dias apropriados para visitar avós. Sua casa abre as portas a qualquer dia da semana – ou noite – para substituir os pais de seus netinhos em seus compromissos de trabalho ou sociais. E quantas vezes eles assumem a tutela dos pequenos por orfandade, questões de trabalho ou incapacidade dos principais responsáveis de mantê-los na mesma casa.

Minha sogra acolheu, durante os dias úteis da semana, seus bisnetos mais velhos, porque a filha, avó dos meninos, ainda trabalhava fora de casa. Os pais lecionavam em dois turnos e, à tardinha, os buscavam para dormir.

Ali, na casa pequena, mas com um belo pátio, eles gozavam de toda a atenção e a liberdade para expandir-se em seus folguedos, cumprir as tarefas da escola e comer os pratos gostosos que só a avó sabia fazer.

Na casa de meus pais, os netos sentiam-se mimados e felizes no encontro de primos, com quem brincavam na maior harmonia.

Quando as mamães chegavam para buscá-los, sempre pediam para ficar mais um pouco. Meus pais as recebiam com beijos e algum regalo, doce, café, frutas, e a conversa se estendia, com boas risadas e muita alegria. Papai, nesta hora, era o animador das crianças, com jogos de cartas, dominós, adivinhações, assumindo a segurança das crianças para dar descanso às suas filhas.

Conheço, hoje, vovós bem jovens, que fazem de seus lares o lugar mais cobiçado de seus netos. Ali, eles se sentem como num parque de diversões. Não lhes faltam idéias para inventar sempre novas brincadeiras com seus parceiros de sangue.

Esse é o dia que eu quero comemorar e desejar, a todas as famílias da cidade e do mundo, que possam contar sempre com seus avós, respeitar-lhes as maneiras, deixar que estraguem um pouquinho só os seus filhos, porque o amor apenas lhes fará bem. As “denguices” que disso resultem, os pais corrigem. Ou a vida. Deixem aos avós a parte gostosa da formação da prole: fazê-los sentirem-se amados, compreendidos, libertos e felizes.