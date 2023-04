A carta não chegou lá

Nesta semana em que a Assembleia está votando o reajuste do Magistério, os debates dos deputados não nos favorecem. A maioria – aliados do Governo –, dando apoio ao Governador, se detém sobre números, e não nas pessoas.

A classe do Magistério foi sempre penalizada em seus vencimentos, porque era muito numerosa! Mas por que nunca votaram a favor das verbas necessárias para a Educação?

Desta vez, houve um aceno de que as coisas iam mudar. Na Campanha Eleitoral, o Governador enfatizou a importância da Educação para o crescimento do Rio Grande do Sul. Porque os professores formados e aparelhados de acordo com as novas especializações de que a atualidade merece e precisa deverão ser os agentes principais das mudanças que se fazem necessárias na sociedade. Sem preocupações financeiras, pois devidamente assalariados, em escolas física e instrumentalmente preparadas para receber os alunos.

O sonho durou pouco. As férias escolares não foram aproveitadas para sanar os estragos nas instalações elétrica e hidráulica das escolas, nem os tetos vindo abaixo por conta das goteiras. Nem mesmo a grama foi cortada a tempo, e o mato tomou conta de muitos estabelecimentos. Furtos de materiais, computadores, ventiladores, TVs e outros foram frequentes por falta de segurança. Escolas fechadas, alunos realocados em salões recreativos ou de igreja. E o transporte escolar longe do que deveria ser o ideal.

Enquanto isso, logo no início do novo mandato, houve um aumento substancial dos salários do Governador, de Secretários, Deputados, Presidentes de Conselhos, equiparando-os aos dos Ministérios e do Congresso Nacional. Sem falar nos privilégios de auxílio para creches, mudanças de apartamentos, e muitos outros que se sucederam em cascata.

E agora, esses mesmos privilegiados é que estão votando os reajustes do Magistério, excluindo boa parte dos aposentados, porque “quem não trabalha não merece comer”.

E nós, como ficamos?