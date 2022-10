Aposentados em férias

Parece um disparate, mas não é. Aposentados também precisam de férias. Sair da zona de conforto, focar em novos assuntos, encontrar outras pessoas que não fazem parte de seu dia a dia são necessidades que precisam ser atendidas para que a vida não perca os seus encantos.

Pois engajei-me numa turma de turistas – sob o comando experiente da Josie – e enfrentei uma longa estrada até um balneário uruguaio que tem atraído caravanas de brasileiros. A não ser minha mana Regina e suas filhas, eu não sabia quem ia encontrar no grupo, que foi uma agradável surpresa. Pois dele faziam parte pessoas que conheci – e algumas com quem convivi – em diferentes fases de minha vida. Todas muito amáveis e que me trouxeram de volta boas lembranças do passado.

O hotel – um resort – apresentou todas as comodidades já anunciadas, o atendimento foi perfeito, e o ambiente muito bonito e agradável. O ponto alto do dia era a piscina térmica, onde ficávamos quase toda a tarde. Dali, partíamos para o bar, que oferecia bebidas quentes, chope ou refri, bem como apetitosos petiscos e música ambiente.

O espaço do hotel se estendia à frente e aos fundos, com vastas áreas de campos e trilhas, por onde podíamos fazer nossas caminhadas diárias. Fazia tempo que eu não caminhava tanto, e até me admirei da minha resistência. Acontece, porém, que eu sempre contava com um braço amigo para apoiar-me, sobrinhas, mana e muitas companheiras solidárias.

Num desses passeios, encontramos cabanas de outros hotéis, piscinas públicas e, para nossa alegria, umas lojinhas com preços bem acessíveis. Era só o que estava faltando, turista sem compras não fica realizada.

No café da manha, no almoço e no jantar, era preciso localizar os diversos setores, como frutas, leite, pães de todos os tipos, produtos lácteos, frios e outras variedades para o café da manhã; arroz e feijão não apareciam, mas uma infinidade de outros pratos que os substituíam. O setor das massas era o mais procurado. A gente escolhia a massa, o atendente a colocava num escorredor e mergulhava num panela de água quente. Em minutos estava pronto, e era só escolher o molho. Uma gostosura!

As crianças serviam-se dos sorvetes, ficando na ponta dos pés para abrir as torneiras da máquina. E depois escolhiam as coberturas, sem o auxílio de seus pais. Não ouvi nenhum chorinho delas. Havia bicicletas à sua disposição, bem como pracinha de esporte.

Mas, como tudo na vida, as férias chegaram ao fim. A volta foi mais tranquila, não houve a má vontade da funcionária da Aduana que tivera uma péssima noite – rompera com o amado – e nos fez aguardar mais de uma hora para atender-nos. Ali começaram nossas caminhadas, de um prédio a outro, atravessando avenidas, rodeando praças… Deu para batermos fotos das placas indicando a fronteira.

Voltando aos pagos, de Quaraí em diante, fomos admirando nossos campos e coxilhas, o gado bovino bem gordo, as ovelhas lanudas, uma imagem de pujança. Ainda temos muito a oferecer, havendo distribuição equitativa de rendas, ninguém precisa passar fome. O almoço em S. Gabriel era atendido por garçons e garçonetes pilchados, pois festejava-se o Dia do Gaúcho, 20 de setembro.

Nossas casas nos receberam de braços abertos, tudo nos seus lugares, e a rotina pareceu-nos leve e agradável. É bom sair, melhor voltar.

Estou sentindo falta dos companheiros da viagem. Mas, ao dobrar uma esquina, provavelmente encontraremos um e outro.