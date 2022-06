As distâncias que nos separam

Não se trata aqui de distâncias medidas em polegadas ou quilômetros, mas daquelas que nos separam por uma porta fechada, o lado de lá de um guichê de atendimento, um balcão, um cargo ou um “status”. Acontecem todo dia.

Cansei de esperar por atendimento, no início de minha carreira, e quem abriu a porta da sala da repartição foi uma antiga colega, não de turma, mas de escola. Ela não correspondeu ao meu sorriso, e seu ar de importância tencionava colocar-me em meu humilde lugar.

Tomei chás de espera, de pé num corredor sombrio, e o resultado foi esse: “Volta outro dia, vamos ver o que se pode fazer.” E seu olhar já se dirigia ao próximo solicitante, com a frieza de um verdadeiro robô.

Diversas conhecidas minhas se queixam do mesmo fato. Em lojas, setores de atendimento ao público, associações e similares, há sempre barreiras separando os que se julgam mais importantes dos outros pobres mortais.

As filas até foram bem-vindas, pois estabelecem igualdade para todos. A não ser quando alguém com cartão de um político importante passa na frente de quem está cansado de esperar.

Hoje, pessoalmente, não tenho razões de queixa. Sou bem acolhida e tratada. A idade me favorece. Mas quando pessoas humildes, muitas sofrendo ofensas por questão de cor ou renda, acabam sentindo-se inferiores e baixam sua autoestima, isso me deixa revoltada.

Está certo que as pessoas desempenhem seus cargos de maneira profissional, mas não custa nada um sorriso de boas-vindas para encorajar a pessoa do outro lado do balcão, e mostrar interesse pelo caso, enfim, exercer a empatia.

Felizmente, há muitas pessoas que assim procedem. Seus altos cargos não lhes sobem à cabeça, pois não se acham melhores ou piores do que os demais que precisam de soluções para seus problemas.

Mas nosso panorama nacional ainda não se ajustou a essas regras. Agora, então, nas campanhas eleitorais, os recursos são concedidos por interesse de votos. Verbas exorbitantes para os partidos, e nas farmácias faltam medicamentos básicos, antibióticos que poderiam curar epidemias de gripes e outros males do inverno. E os Hospitais ficam superlotados, duzentos a trezentos por cento além de suas capacidades. Culpa da Guerra na Ucrânia? Um pouco, é verdade, porque nos faltam insumos que viriam de lá ou da Rússia. Mas muito mais porque falta planejamento e previsibilidade para os problemas nacionais.

Militares da Reserva ganham armas sofisticadas, mais de uma cada um, para sua defesa pessoal, enquanto o cidadão comum morre por balas perdidas, geralmente das armas dos próprios policiais. E nas abordagens, pessoas das favelas são maltratadas até a morte, enquanto os riquinhos infratores são logo absolvidos à custa de bons advogados e costas quentes.

Precisamos fazer valer nossos direitos. Somos todos iguais perante a lei, não somos? E nosso voto, secretíssimo na urna eletrônica, tem o mesmo peso dos demais. Que vença o melhor!