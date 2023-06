Caçapava agora no mapa

Éramos apenas um pontinho no meio do mapa do Rio Grande do Sul. Quantas vezes, em seminários de professores, em algum curso de especialização na capital, ou em eventos sociais em outras cidades, fui obrigada a explicar aos presentes onde ficava Caçapava, situando-a como vizinha de Santa Maria, Bagé, Cachoeira, consideradas mais conhecidas por sua importância econômica e social.

Caçapava, porém, foi aparecendo na mídia, às vezes como a mais fria ou a mais quente do Estado, pois seu clima tem sido surpreendente…

Houve tempo em que era procurada por produtores de trigo, pois o clima frio, além de outras características, era favorável. O êxito das colheitas durou pouco.

Atualmente, os olivais têm sido os protagonistas que nos fazem aparecer nas manchetes, bem como a produção de azeite de oliva de fama nacional e internacional. E também o calcário.

Desta vez, quero louvar o avanço que tivemos a partir da instalação do campus da Unipampa em nosso município e seu entrosamento com a Universidade Federal de Santa Maria. Seus estudos e experiências nos conduziram ao momento atual. Somos um Geoparque visitado, estudado e aprovado por cientistas renomados da UNESCO, que além do aspecto do relevo e das produções agrícolas, pastoris e industriais, se encantaram com o nosso clima temperado, de quatro estações, e se emocionaram com a gentileza de nosso povo, que os acolheu como amigos.

Foram meses de expectativa, à espera dos resultados. Nossa vizinha Quarta Colônia chegou a dar-nos medo pela possibilidade de vencer-nos. Felizmente, o selo de autosustentabilidade e aprovação dos Geoparques foi expedido para os dois territórios, e continuamos a conviver amistosamente e bem-relacionados, com mútua admiração.

Agora, poderemos sonhar com ruas calçadas, estradas pavimentadas, praças floridas e bem frequentadas. O Parque da Fonte do Mato remodelado para visitas, eventos culturais e esportivos… E tantas outras melhorias necessárias para o nosso município. Mas, principalmente, que haja cursos especializados para as novas tarefas, como guias turísticos, recepcionistas de hotéis e eventos, e tantas outras ocupações que ponham nossa moçada a trabalhar para o próprio bem e o da coletividade.

E, assim, que nossas baladas, partidas de futebol e outros divertimentos ocorram com alegria, na paz e boa vontade de fazer amigos e aceitar as diferenças.

A maior riqueza de uma cidade é seu povo educado. Que o fiel cidadão a respeite, cultive suas tradições e preserve o bem comum.

De agora em diante, paredes de casas ou muros pichados? Só com obras de arte! Vandalismos nunca mais. É tempo de construir.