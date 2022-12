E a vida segue seus caminhos

Mudam os heróis. Agora, Tite e seus atletas de ouro recebem nossos louvores. Grandes vitórias. Até o momento, apenas Camarões conseguiu frustrar nosso goleiro, afamado por suas espetaculares defesas. E a simpática Coréia do Sul – adoro seus filmes e séries na Netflix – sofreu grande derrota dos canarinhos. Quem sou eu para falar em esporte? Mas entusiasmo não me falta quando vejo o Brasil nesta Copa.

A rotina também mudou, e precisamos estar atentos para os horários de funcionamento de repartições, do comércio e das escolas nos dias das partidas do Brasil. Além disso, a nova onda de Covid-19 está deixando muitos alunos em casa para evitar a contaminação com os colegas afetados. Tudo isso e mais o corte de verbas na Educação vêm prejudicando a vida escolar.

E a chuva, meu Deus! Para nós, gaúchos, tem sido uma bênção, mas que tragédias as enchentes com desmoronamentos que vêm bloqueando estradas de diversos Estados, com mortes e perdas materiais de graves conseqüências. Quando mais precisamos avançar para sairmos das crises nacionais, essas tragédias complicam e atrasam as recuperações programadas.

Não bastassem esses contratempos, uma classe de caminhoneiros teima em construir barreiras nas estradas federais mais importantes do país, em protesto pela derrota de Bolsonaro. O que eles pretendem? A paz, a ordem, o progresso indicados na bandeira que teimam em tomar só para si, ou mais uma revolução que nos torne escravos dos terríveis atos do governo militar de 1968?

Ainda bem que nossa Constituição continua em vigor, graças aos nossos Tribunais de Justiça. E a transição de governo está acontecendo às claras, com a participação de todos os setores da sociedade brasileira. Democracia é isso. O governo é do povo e para o povo, e não só para as elites.

Que a preparação para o Natal torne mais doces os corações, e todos se vejam como irmãos, nos mesmos caminhos da vida.