El Niño, tenha dó!

Há quem diga que nunca passou por um inverno igual a este. São os mais novos. Eu, porém, lembro alguns que até neve apresentaram. Recordo um mês de julho, quando fui passar uns dias de férias no Rio de Janeiro, para fugir do frio. Saí das Minas do Camaquâ – no meu tempo de visitar escolas – e embarquei no ônibus que o Severo dirigia, ainda a tempo de seguir para Porto Alegre e, de lá, rumo à Cidade Maravilhosa.

Havia caído neve, ou granizo, na madrugada, e o para-brisa do ônibus estava “blindado” com uma camada espessa de gelo, que foi preciso uma chaleira de água quente para dissolver.

Quando cheguei ao Rio, agasalhada com lãs e mantas dos pés à cabeça, tive o dissabor de encontrar os aposentos pré-reservados ainda com os antigos hóspedes, e levaria algumas horas para podermos ocupá-los.

Deixamos no hotel as bagagens e fomos esperar na praia. Era em Copacabana. Uma bela manhã de sol que foi esquentando, esquentando, ai de nós!

Não sei até hoje o que é mais desagradável: passar o calor com muita roupa, ou o frio sem agasalho. Ainda torço pelo frio. Por isso, me apavoro com as temperaturas que estão ocorrendo na Europa, que a cada ano vão aumentando mais e mais. E aqui entre nós, o “El Niño”, esse menino travesso, com esse frio!

Para o frio, temos roupas quentes, aquecedores, alimentação com as devidas calorias, mas para o calor, quando ao mesmo tempo faz seca, baixam os níveis da água das represas e, consequentemente, falta energia elétrica. O que fazer para refrescar-nos?

Por isso, só tenho que agradecer o privilégio de viver aqui, na terra dos Farrapos, dos Chimangos, dos Pica-paus e de seus descendentes, que quebram as geadas das manhãs para cuidar dos campos, dos rebanhos, das plantações. Ou saem das cobertas quentinhas, rumando para seus ofícios, pois as comunidades organizadas precisam de seus serviços.

Tenho pena das crianças, dos jovens estudantes que deixam o seu quentinho para enfrentar o frio e o vento de nossas manhãs. Mas o sol logo aparece, e o céu azul nunca nos pareceu mais límpido e brilhante.