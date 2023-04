Em busca do rumo perdido

Estamos à deriva, como náufragos sem terra à vista, nem bússola que nos oriente. Para que lado impulsionar os remos, se cada um dos sobreviventes aponta uma direção?

Acompanhando as notícias das redes de comunicação, é assim que me sinto, ainda mais depois dos atentados às creches, vitimando criancinhas que mal começaram a viver. De onde tanta maldade e insensatez? Nossas crianças, agora, têm medo de ir à escola, e o pior é que estão perdendo a confiança que os adultos lhes inspiram. Em quem acreditar?

Tenho saudade dos meus anos de inocência, quando cultuava os heróis da Pátria, respeitava as autoridades, confiava nas suas decisões e na administração dos bens públicos.

Hoje, acompanhamos os debates sobre orçamentos, alocação de verbas, sempre como um cobertor curto demais: ou cobre os pés ou os braços. Haja vista o piso nacional do Magistério, que não consegue definir-se. Nosso país é muito grande, nossos professores são o maior grupo de profissionais assalariados… As matrículas dos alunos aumentam a cada ano… O que fazer? A China resolveu – em parte e por alguns anos – diminuir os nascimentos, só um filho por casal. E multavam os pais que tivessem mais de um. Resultado: anos depois, estavam precisando de mais braços para suas indústrias.

Mas nosso objetivo não é preparar operários para os donos de empresas expandirem-se para o bem e progresso do país. Nós queremos – assim diz a Constituição – dar oportunidade a todos os jovens e crianças do Brasil, independente de classe, cor, origem, de receber a educação que os forme para a vida e para sua vocação. É seu direito inalienável.

O problema da Reforma dos Currículos do 2º Grau – ou como está sendo chamado – continua a ocupar os educadores brasileiros para que este ciclo de estudos não faça divisões de oportunidades: curso técnico para os alunos de escolas públicas e de preparação para a Universidade para os das escolas privadas.

E a polarização de nossa política continua a contrariar os propósitos do governo, sejam convenientes ou não para o povo brasileiro, só para castigar.

Outro problema são as relações diplomáticas do Brasil com os países amigos da Rússia. Pelo bem do comércio, importação e exportação, pesando na balança os insumos para a lavoura – nosso Presidente mantém diálogos cordiais com os inimigos da Ucrânia. E recebe em troca muitas críticas dos países que a defendem.

É um mundo difícil de entender. E nós à procura de um porto seguro, e de uma vida de paz e fraternidade.

Quero acreditar que o novo governo, de mais de cem dias, cumprirá suas promessas de campanha. Que promova, em todos os setores, o respeito à Democracia, a valorização do trabalho, seja de operário ou de liberal, com a mesma dignidade que merecem. E que a distribuição de rendas seja a mais justa possível. E os Ministérios cumpram seu papel, com ministros com capacidade de geri-los, por sua formação específica, sua idoneidade e vontade de acertar.