Esperança, não vá embora

Sair uns dias da rotina é agradável. Mas retornar aos velhos hábitos dá mais segurança.

Voltando de breve passeio, revejo minha cidade do jeito que a deixei na semana passada. Então, a satisfação pelo retorno é ofuscada pelo estado das ruas e obras inacabadas. Os mesmos buracos, alguns com galhos de árvore para sinalizar o perigo. Na frente da Brigada Militar, aquele é meu velho conhecido. Tem mais de um ano. O esqueleto do antigo Clube Recreativo, com suas janelas cheias de cobertores e outros agasalhos, dá sinais de que os sem-teto ainda estão lá. E ainda não sabem para onde ir.

Entretanto, somos um patrimônio histórico da UNESCO. Nosso Geoparque já tem o selo universal. Grandes esperanças para os caçapavanos natos e adotivos! Promessas de incentivos para o turismo, para a indústria, para culturas nativas, para o agronegócio – ou aprimoramento dos que já existem – e na qualidade de vida dos cidadãos são aguardadas. Excelência nos hotéis, restaurantes, guias turísticos, que precisam de cursos sobre os atendimentos ao turista, visitantes e fregueses estão à espera de verbas para iniciarem. Pois temos muito que oferecer. Precisamos da maneira correta e gentil para mostrá-los. E do visual de uma cidade limpa, de ruas calçadas que façam jus a suas riquezas, encantos turísticos e de importantes culturas. Olivais, calcário, pecuária e gente hospitaleira são qualidades nossas que atraem e encantam os visitantes.

Muita gente empreendedora está investindo nesses preparativos mesmo antes de a burocracia destinar os prometidos recursos.

Mas a esperança é vagarosa. Fica sempre em último lugar. E os apressadinhos se desesperam, descrêem das promessas e desistem de esperar.

E o tempo não para de correr. Ainda ontem, festejávamos o Ano Novo e já estamos às portas do inverno e do segundo semestre.

Por isso, deixando o pessimismo de lado, vamos esperar com paciência o novo desabrochar de Caçapava. Enquanto isso, vamos conviver com mais empatia, semeando as culturas da época, cuidando de nossos jardins, saudando nossos vizinhos, divertindo-nos em chás com amigas ou nos beneficentes; contando velhas histórias e sorrindo. Gargalhando às vezes, porque a vida tem muita graça! E rir é o melhor remédio para a tristeza.

Vamos confiar, porque a esperança é a última que morre.