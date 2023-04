Está faltando aqui

A seca está-nos castigando neste prolongado verão. Dá pena saber dos criadores levando seu gado longe em busca de água. E as pastagens estão secas. Enquanto isso, em outras regiões, mais acima no mapa, as chuvas torrenciais e as tempestades estão matando pessoas, animais, plantas e destruindo casas e estradas.

Felizmente, aqui, nossa Fonte do Mato nos atende bem. Ainda… Contrastando com esse quadro, as gramas de nossos pequenos jardins crescem de um dia para o outro, como o pé de feijão do menino da história infantil. Tenho até vergonha dos vizinhos e dos passantes pelo tamanho da minha grama.

Em vão chamo meu jardineiro tão dedicado: ele não atende. Ou seu celular pifou de vez, ou ele está com a agenda cheia. Pode ser, ainda, que esteja tratando da saúde, que não anda muito boa. Deve ter ido consultar em Santa Cruz ou Encruzilhada.

O que fazer sem seu atendimento? Não sei de mais nenhum cortador de grama que se disponha.

Por isso, fico pensando: por que não existe ainda na cidade um Centro Paisagístico que trate deste assunto? Uma instituição que formasse jardineiros e dispusesse de uma agência especial para atender os proprietários de jardins?

Há tanto jovem sem nada para fazer. Muitos se drogam, desistem de lutar. Ou batem às nossas portas, pedindo um trocado para comprar remédio que os acalme. Sofrem de ansiedade, essa é a última desculpa que inventaram.

Por que não chamá-los para essa profissão tão necessária e prazerosa em nossa cidade de pouca sombra, onde pode faltar o verde que purifica o ar, as flores de que as abelhas tiram o pólen que vai espalhar-lhe e criar novas plantas? Seriam os profissionais que a cidade precisa, em meio a essa poeira que invade as casas, encobre os parabrisas dos carros, quando não dá para lavá-los, em obediência ao racionamento de água.

Conversando há dias com outra idosa, comentávamos como é cansativo para pessoas como nós percorrer corredores de uma loja em busca de presentes ou algo que esteja faltando em nossas casas!

Para começar, o número de atendentes, devido às crises da alta inflação, é muito pouco. Apenas uma atendia no dia em questão. Eu procurava uma lembrança de aniversário que fosse útil, bonita e barata. Missão difícil. Mas encontrei. Penoso foi esperar de pé que a balconista atendesse à freguesa à minha frente, somasse os preços, acionasse a máquina registradora, depois empacotasse os artigos – e alguns com embalagem de presente – antes de atender a próxima da fila, que não era eu. Olhei para todos os lados procurando onde sentar-me. Nenhuma cadeira ou mesmo um banquinho que fosse.

Lembrei minha tia de Cachoeira, que andava sempre na moda, quando ia às lojas daquela sua época. Casa Bidone, Casa Pereira, das Sombrinhas… As balconistas eram senhoras discretas, da família do proprietário da loja, e tratavam as senhoras freguesas com toda a gentileza. Convidavam-nas a sentar-se em cadeira estofada e iam até elas apresentar-lhe os artigos pedidos. Sendo assim, elas saíam das lojas bem satisfeitas e descansadas, prontas para procurar novidades em outras tantas antes de voltar para casa.

Encontrando a minha parceira de idade, propus-lhe uma nova missão: vamos alertar essas jovens balconistas para providenciarem um “encosto” – cadeira ou banquinho – para descansarmos nosso corpo doído antes de sermos atendidas.

Quando paguei o preço de minha compra – um lindo estojinho de unhas para uma jovem aniversariante da família – a balconista me perguntou: “E para a senhora, o que vai comprar?” E eu respondi, satisfeita: “Nada, minha querida, já tenho tudo de que preciso”.