Está na mesa!

Era um momento especial, que exigia interromper o que estivéssemos fazendo para atender ao chamado: “Tá na mesa!” Se demorávamos a atender, a voz da cozinheira reclamava: “Olhem as moscas”. Foi a maneira que a Benvinda encontrou para que o almoço e a arrumação da cozinha não se atrasassem.

Todos à mesa, o vapor e o cheiro dos pratos nos abria o apetite. A princípio silenciosos, era na repetição da comida que as conversas se animavam. Bendita hora da família reunida. Mas o dever de cada um fazia que se arredassem as cadeiras, e os presentes se afastassem para o seu respectivo compromisso. Bem alimentados de corpo e alma, a vida parecia-lhes mais leve e promissora.

Na cidade grande, refeições fora de casa ou encomendadas por tele-vendas, conheci moradas – apartamentos apertados – onde nem mesa existia. O prato era servido na cozinha e trazido para comer sentado no sofá da sala, diante da TV. Horários diferentes de chegada e de saída, os membros da família nem sempre se encontravam nessa hora. Faltava esse traço de união tão importante como estímulo e suporte.

Na História da Humanidade, a mesa tem exercido um papel de suma importância. A Távola Redonda dos Cavaleiros do Rei Arthur e a mesa no Cenáculo a que se sentaram Jesus e os apóstolos servem de exemplo! Os primeiros planejando conquistas ou defesas de territórios para o Reino, e os últimos apontando os caminhos para a redenção do mundo e o estabelecimento da paz, que brota do Amor Fraterno.

Hoje não é diferente. Quantos tratados firmados em torno de uma mesa. Acordos – nem sempre unânimes – sobre a preservação da vida no planeta Terra; banquetes palacianos a portas fechadas e fora de agendas oficiais para tratar de Orçamentos Secretos e outras medidas, visando permanecer no poder e favorecer os privilegiados.

Mas a mesa merece voltar a suas finalidades mais nobres: estreitar laços familiares e de amigos, promover a paz e a compreensão entre eles e de mútua-ajuda nos momentos de crise. E os líderes que planejam ações de boa vontade e estabelecimento da igualdade e fraternidade na vida da sociedade, que diante da mesa encontrem medidas saneadoras que salvem o país do descaso dos planos governamentais com a Saúde, a Educação, a Segurança e o bem-estar de nosso povo sofrido. Para que todos tenham o pão de cada dia, o gás para cozer os alimentos e a mesa posta da família, num ambiente de amor, de paz e de esperança em dias melhores.