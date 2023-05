Mistérios não resolvidos

Sempre gostei de enredos policiais nas novelas ou nos livros. Comecei esse hábito desde o tempo da revista X-9, que apresentava contos de autores famosos no gênero. Lembro meu prazer aos domingos, quando podia dar-me ao luxo dessa diversão em minha vida de estudante cheia de tarefas. Enquanto me adentrava nos mistérios que os famosos detetives iam solucionando até chegarem aos culpados, eu ia sentindo o cheiro do frango assado e do molho do espaguete, que eram os pratos do dia daqueles tempos. Que delícia!

Porém, na vida, há mistérios que nunca se esclarecem e vão sendo esquecidos ou varridos para baixo de tapete.

Por falar em tapete, assisti a um mistério que ocorreu na casa vizinha, onde morava um casal recém-casado. Era um dia bonito, de muito sol, e pelo jeito estavam aproveitando para uma faxina, talvez a primeira de seu novo estado de vida.

Na grama da frente, estenderam um tapete bem novinho, muito bonito nas cores e nos desenhos.

Do outro lado da rua, vários operários trabalhavam na construção de um prédio. A rua era tranquila, com crianças saindo da escola da outra quadra, comerciários e trabalhadores encaminhavam-se para suas casas no intervalo do almoço. Pouco trânsito de carros.

Entrei em casa ao chamado “Tá na mesa” da Deuzinha – minha doméstica na época – e, depois, fiz minha sestinha.

Acordei pouco depois, com vozes aflitas, batidas de portas, e um vai-e-vem contínuo. Fui ver: era o tapete que havia sumido. E até hoje não se sabe quem o levou e para onde foi.

Quantos mistérios de crimes sem solução vêm ocorrendo em nosso mundo. Crianças desaparecidas, assassinos que não são descobertos, aquela idosa no Santuário de Aparecida que se afastou do marido e nunca mais foi encontrada! E a professora universitária de Pelotas que sumiu sem deixar vestígios. E outros, muitos mais. Está faltando um Hercule Poirot ou uma Miss Marple para descobrir os mistérios. Esses personagens de Agatha Christie são infalíveis.

A Justiça humana pode não encontrar os culpados para puni-los, mas sua consciência será o seu maior algoz.

Que bom se, no Juízo Final, enfileirados à espera de nossos julgamentos, nos fosse dado a encontrar, num grande baú, as respostas dos mistérios não solucionados que nos intrigaram. Nossa curiosidade seria saciada, como um brinde de despedida. Concordam?